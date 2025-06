Inter, Dumfries: "Ko col PSG? Ti svegli e ti chiedi cosa è successo. Addio Inzaghi? Uno shock"

vedi letture

La delusione per il pesantissimo ko in finale di Champions, persa 5-0 contro il Paris Saint-Germain, è ancora viva tra i giocatori dell’Inter. Lo ha confermato Denzel Dumfries in un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen Dagblad, in cui ha parlato del momento complicato che sta vivendo il gruppo nerazzurro, soffermandosi in particolare sull’impatto emotivo legato all’addio di Simone Inzaghi

"Con Inzaghi siamo arrivati insieme all’Inter quattro anni fa. Con lui, lo staff e i compagni avevamo creato un gruppo affiatato, quasi una famiglia", ha spiegato l’esterno nerazzurro. "Dopo la finale non ci siamo più visti di persona, ma ci siamo sentiti. L’ho ringraziato per tutto, è stato un po’ uno shock. Ma il calcio è così: ora si apre un nuovo capitolo".

Nonostante l’amarezza per un epilogo che ha lasciato l’Inter senza trofei, Dumfries si dice però comunque soddisfatto del suo percorso: "È stata una buona stagione a livello personale, credo di essere cresciuto tanto sia tecnicamente che mentalmente. Ma perdere una finale e chiudere l’anno a mani vuote è dura da digerire. A volte ti svegli e ti chiedi ancora: ‘Cosa è successo?’".