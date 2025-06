Esonero Spalletti, Gravina: "Troppo voyeurismo. Immaginate lo stato d'animo"

Fa rumore l'esonero di Luciano Spalletti, che domani sera guiderà per l'ultima volta l'Italia da commissario tecnico contro la Moldavia. Una decisione maturata dalla Federazione, ha detto l'allenatore. E a Coverciano, entrando sul campo d'allenamento, ha parlato ai media presenti il presidente federale Gabriele Gravina: "Qual è il suo stato d'animo? Potete immaginarlo - ha detto visibilmente scuro in volto -. C'è troppo voyeurismo da parte vostra".

Intanto la Federazione è già alla ricerca di un possibile sostituto e i primi nomi sul piatto sono quelli emersi nelle ultime ore: c'è Stefano Pioli, in uscita dall'Al Nassr e in trattativa da diversi giorni anche con la Fiorentina, così come Claudio Ranieri, il quale ha terminato la sua esperienza da allenatore di club in questa stagione con la Roma, rimanendo all'interno del club giallorosso nelle vesti di consulente del club e della proprietà. Più difficile la candidatura di una 'sorpresa', una scommessa con matrice federale che porterebbe al nome di Daniele De Rossi.