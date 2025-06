Min. Sport Abodi verso Euro 2032: “Napoli è in corsa, non può restare fuori”

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha annunciato a Sky TG24 un passo importante per l'ammodernamento degli stadi italiani: "La prossima settimana porteremo in Consiglio dei ministri un decreto sport che includerà anche la figura del commissario per gli stadi. Si tratterà di una piattaforma commissariale che collaborerà direttamente con i sindaci, con l’obiettivo di dare un'accelerazione decisiva a tutti i processi di infrastrutturazione".

Parlando poi degli Europei 2032, che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia, Abodi ha sottolineato che si tratta di "una sfida già in parte vinta". La FIGC dovrà ora indicare all’UEFA cinque stadi ufficiali per il torneo, e alcune città partono già avvantaggiate: "Torino ha uno stadio già pronto, Roma dovrà intervenire sull’Olimpico, ma ci aspettiamo che nella Capitale possa nascere anche un nuovo impianto. Napoli è in corsa, Milano deve risolvere la questione legata a San Siro. A quel punto mancheranno due città".

Infine, Abodi ha ribadito l’importanza di un coinvolgimento del Mezzogiorno: "Il Sud non può restare fuori, e il cuore del Sud è Napoli. È arrivato il momento di agire: la città deve fare la sua parte".