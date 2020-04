Cavani, l'ex agente: "E' integro, un animale dal punto di vista mentale"

Claudio Anellucci, agente FIFA ed ex procuratore di Edinson Cavani, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

Sul mercato: "Dovrà essere molto più intelligente e fatto di accordi e idee da mettere in pratica più che soldi da mettere in giro. Questo virus ci ha riportato con i piedi per terra. Le trattative nel mondo sportivo non si sono mai fermate, purtroppo c'è ancora questa incognita della ripartenza degli allenamenti e io ci andrei molto cauto".

Sulla ripartenza dei Campionati: "Bisogna capire se c'è una volontà reale di portare avanti la filiera sportiva. Chiudere il calcio significherebbe chiuderlo in toto, andando ad uccidere varie realtà, soprattutto quelle del calcio minore come la Lega Pro o la Serie D".

Su Cavani: "E' un giocatore che non ha avuto infortuni importanti, è integro, un animale dal punto di vista mentale, ha sempre fame di gol. Non conosco le idee dell'Inter ma se ha già Lukaku, Martinez e Sanchez l'operazione Cavani non è semplice".