Cavani, l'ex agente: "La nuova esperienza è sempre stata nei suoi pensieri"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa e procuratore di Edinson Cavani ai tempi del Napoli: "Ho sempre definito Luciano come un allenatore molto aziendalista. Sposa sempre le idee della società nella quale lavora, è un aspetto comprensibile. D'altro canto, non può lamentarsi per alcune decisioni da parte del club. Avrà rispettato le scelte del Napoli, ma chiaramente è un professionista di livello assoluto. Cavani? Credo che approderà al Villareal in Spagna. È un'esperienza che è sempre stata nei pensieri del calciatore, credo sia una decisione adeguata se si concretizzerà".