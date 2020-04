Cavani-Napoli, Modugno: "Per quanto guadagna il discorso è già chiuso"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Qui Cavani ha vissuto anni straordinari, qui c'è la famiglia, l'ex moglie, i figli, è stato travolto da un affetto enorme, lui è un ragazzo di grande sensibilità e non può aver dimenticato. Io so quanto guadagna Cavani, e per certi versi mi verrebbe da dire che il discorso si chiude qua. A Parigi prendeva circa 12 mln all'anno, in scadenza di contratto paradossalmente costa anche di più, devi comprarlo due volte. Un giocatore a scadenza punta ad un ingaggio enorme, fa valere il fatto che la società non deve pagare il cartellino, si muovo tanti soldi per commissioni e percentuali, parliamo di cifre che per un giocatore straordinario si, ma mi pare di ricordare sia del 1987, quindi nemmeno più un ragazzino".