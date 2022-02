Cazzimma per battere l'Inter? Spalletti: "Termine rende bene l'idea. E bravo ADL a calare i prezzi"

Servirà cazzimma per battere l'Inter? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara del Maradona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto anche a questa domanda: "Quello è riconosciuto, un termine napoletano che rende bene l'idea, ce ne sono diversi, serve anche quella, il livello di personalità, a chi ci ama dobbiamo rendere qualcosa. Sapere che c'è lo stadio pieno per le possibilità ci porta la responsabilità di dimostrare di meritare il sostegno, in questi periodi siamo in difficoltà per il Covid, nessuno fa niente, ma la società ci ha pensato e ADL ha abbassato drasticamente i prezzi ed ha fatto qualcosa venendo incontro alla gente, c'è chi non può comprarli e sono convinto che è una scelta giusta per riaggregare il nostro entusiasmo ed anche in gare in cui ci sarà più gente".