CdM, Scozzafava: "I tifosi ci vanno coi piedi di piombo. Col Brescia gara imprevedibile"

La giornalista de il Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle tematiche in casa Napoli: "La città è in fermento contro il Barcellona perchè sarà un evento. Prima dei catalani però c'è Il Brescia: partita imprevedibile. Gattuso dice di non fidarsi, forse anche i tifosi ci vanno coi piedi di piombo".

IDENTITA' - "Teoricamente il Brescia è una partita semplice, che il Napoli dovrebbe affrontare con la giusta adrenalina. Gli azzurri ora hanno un'identità propria, sono una squadra che dimostrano di avere solidità, ma le scottature di questa stagione sono ancora vive"