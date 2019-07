CdM, Scozzafava: "Icardi? Può arrivare solo se parte Milik"

Monica Scozzafava del Corriere del Mezzogiorno, intervenuta nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato le trattative ancora calde in casa Napoli: "Lozano è stato uno dei primi nomi accostati al Napoli, tra l'altro fatto dallo stesso Ancelotti ancora prima di quello di James Rodriguez. L'eliminazione dalla Champions del PSV pone il Napoli in netto vantaggio, è chiaro che le trattative hanno attimi di tempesta e altri di calma. Ora come ora è ripresa, bisogna aspettare eventuali evoluzioni.

James Rodriguez? È un giallo che a mio avviso avrà un finale lieto per il Napoli, a meno che il Real non decida di tenerlo; non ho mai creduta all'opzione Atletico Madrid.

Quanto a Mauro Icardi, è un giocatore nel mirino di De Laurentiis da anni, non certo da oggi, il Napoli monitora la situazione aspettando che si abbassino le pretese dell'Inter. Non vedo però coabitazione tra Milik ed Icardi, per questo credo che l'argentino possa arrivare solo in caso della partenza del polacco".