Cds attacca Sarri: "Juve in confusione, sembravano 11 sparpagliati come nelle partitelle tra amici"

Anche il Corriere dello Sport critica duramente la Juventus, reduce dalla brutta prova di Firenze in cui i viola meritavano la vittoria: "La Juve, camuffata da Bari (o da Olanda: si discute ancora se i pantaloncini fossero rossi o arancioni), in realtà non si è mai appalesata a Firenze, dove è sembrata in grande ritardo di condizione (due infortuni muscolari immediati: Douglas Costa e Pjanic; una sostituzione per crampi: Danilo) e in totale confusione. Non era la squadra di Allegri, non era la squadra di Sarri e non era neanche una via di mezzo: i bianconeri sembravano undici giocatori sparpagliati sul campo, in attesa di definire ruoli e posizioni come si fa con gli amici quando si organizza una partita salva-settimana. Sarri, che a Napoli si lamentava di giocare sempre prima della Juve e ieri si è lamentato dell’orario".