CdS, Barbano: "Il calcio non ha dignità per un Ministro che mette like a chi gli chiede la chiusura..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, vice direttore Corriere dello Sport: “Ciò che dice Spadafora oggi è a difesa di una linea improduttiva al Paese. Siamo in un momento n cui il resto d'Europa ha programmato la ripartenza del proprio Paese in maniera più rapida ed efficiente di come abbiamo fatto noi. Sulla natura del lockdown italiano bisognerebbe discutere, sono arciconvinto che questa strategia segregazionista è figli di un pregiudizio nei confronti del Paese. Il calcio non ha dignità per virologi moralisti né per un Ministro che mette like ai suoi fan che gli chiedono di chiudere il campionato. Oggi in Parlamento tutte le forze politiche hanno detto che il calcio deve riprendere, lui adesso sta seguendo una linea di coerenza. Le trappole che lui e gli altri hanno seminato, rendono la ripresa molto complicata".