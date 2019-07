CdS, Giordano: "Ancelotti in conferenza ha tirato ceffoni mediaticamente, chiaro anche su Insigne..."

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Live Sport', è intervenuto Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport: "L'obiettivo del Napoli è vincere e riportare la gente allo stadio. Ad Ancelotti non si deve insegnare nulla, oggi ha tirato dei ceffoni terribili dal punto di vista mediatico del linguaggio. Ha dato parecchie indicazioni per il futuro e anche su Insigne il messaggio è chiaro: vuole un'autorevolezza che gli è ancora sfuggita. Poi c'è il linguaggio del corpo e se rivediamo la conferenza stampa, vediamo un Ancelotti che parla di James in un modo e di Icardi in un'altra. Ha detto che non serve un attaccante di area di rigore, mi pare di capire che la priorità è James".