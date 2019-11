CdS, Giordano: "Ancelotti vera garanzia. Contro il Milan mi aspetto un Napoli intelligente"

Nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista de il Corriere dello Sport, Antonio Giordano per parlare dei temi di casa Napoli: “Una frattura così netta tra squadra e società non la ricordo ed inevitabilmente comporterà delle ripercussioni che mi auguro possano essere mitigate nel tempo magari anche attraversi i risultati sul campo.



Modulo? Il 4-3-3 non credo sia stata una suggestione di noi giornalisti, ma ho il sospetto che qualcosa possa cambiare nell’interpretazione del modulo e che Ancelotti effettivamente possa non utilizzare il 4-3-3.

Ancelotti? La vera garanzia è lui non solo per quello che ha vinto, ma perché ha una conoscenza talmente ampia che vale la pena fidarsi.



Come mi aspetto il Napoli contro il Milan? Me lo aspettavo carogna contro il Genoa, ma così non è stato e allora me lo aspetto almeno intelligente e che sappia sfruttare la partita contro un Milan che sta iniziando a giocare a calcio”.