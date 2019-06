CdS, Giordano: "Diego Costa o James? Non prenderei nessuno dei due, l'esigenza è in altro ruolo"

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare le ultime voci di mercato che riguardano il Napoli: “La sorpresa di De Laurentiis? Non credo che si tratti di qualcosa legato al mercato, poi magari non ci abbiamo capito niente. De Laurentiis si diverte a giocare su queste cose, il senso dell’ironia non gli sfugge. Ha parlato di lunedì, mancano ancora diverse ore quindi non si può mai sapere. Ci sono ancora 90 giorni di mercato, andiamoci cauti perché non vorrei che ci scoppiasse il cervello. Con una sorpresa al giorno poi servono 90 giocatore. Spesa in casa Real Madrid? È una possibilità che può nascere e che può anche morire. I giornalisti registrano le cose che accadono, ma poi non sempre si possono realizzare.

James è un giocatore che potrebbe arrivare nel caso in cui cambiasse qualcosa anche dentro al Napoli. Il mercato in questo momento non ha detto ancora niente di serio. Se dovessi scegliere tra lui e Diego Costa? Non prenderei nessuno dei due, prenderei Busquets. Insomma, un calciatore in queslla zona del campo.