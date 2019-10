CdS, Giordano: "Gaetano deve dare il suo contributo, meglio allenarsi con i fuoriclasse che in Serie B"

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, commentando il momento del Napoli dopo la vittoria di Salisburgo: “Ogni momento è buono per rinnovare il contratto a Mertens, ma ci sono dei rispettivi interessi che non possono non essere tenuti in considerazione. Sono convinto che le condizioni si possono creare, ma senza chiedere a nessuno uno sforzo in più.

Non so se il Napoli abbia bisogno o meno di un altro centrocampista, ma so che anche Gaetano deve perché può, dare il proprio contributo e sono convito che possa crescere in azzurro. E’ meglio allenarsi con i fuoriclasse che cercare minutaggio in un campionato di B”.