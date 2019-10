CdS, Giordano: "Ghoulam è un caso, strano non possa giocare nemmeno a gara in corso"

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del momento del campionato: “Ghoulam è un caso per vari motivi, perché non viene ritenuto pronto per giocare una gara contro la Spal. È un caso anche sul piano psicologico, perché c’è un giocatore che evidentemente non ritrova più quel giocatore che era e che non è. La cosa strana è che non giochi contro la Spal nemmeno a partita in corsa. Mercato di gennaio? Al Napoli manca un centrocampista, un Emre Can o un Khedira in mezzo al campo".