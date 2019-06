CdS, Giordano: "James è una stella, chi vende non vuole tener in conto infortuni"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport: "E' normale che i tifosi del Napoli guardino solo in casa propria, ma ci sono tanti altri club che hanno priorità molto più urgenti. James Rodriguez è una stella e chi vende non vuole tenere in conto gli infortuni e quindi il poco utilizzo in stagione. Il Napoli si è portato avanti e se fino a qualche tempo fa rappresentava un'idea, oggi è una possibilità. James Rodriguez può giocare ovunque lì davanti e in ogni modulo anche perché Ancelotti cambia spesso sistema di gioco nella singola partita. Lo stesso calciatore cerca una rivincita e Ancelotti rappresenta per lui la figura più tranquilla per il rilancio".