CdS, Giordano: "L'Inter non vuole Icardi, non va comprato a cifre alte"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, inviato a Dimaro: "James è lì, sempre molto vicino al Napoli, ma con tutte le variabili che possono ruotare attorno ad un'operazione del genere. Icardi? Siamo in presenza di un braccio di ferro forte che toglie valore al calciatore. Chi lo prenderà, acquisterà un calciatore indesiderato per l'Inter e non c'è motivo per comprarlo ad una cifra elevata. Icardi è straordinario come centravanti".