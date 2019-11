CdS, Giordano: "Le epoche finiscono, quella di Callejon e Mertens è al capolinea"

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "Ciclo finito dopo Firenze due anni fa? Non so se bisognava accorgersene all'epoca, non era semplice, è complicato leggere nelle viscere di una squadra. Ti vai a scontrare sempre con la pancia della gente anche se lo pensi. Fai conto se avessero venduto Mertens e poi le reazioni della gente. Tutti invecchiano, finiscono delle epoche, quella di Callejon e Mertens sta arrivando al capolinea".