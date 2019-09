CdS, Giordano: "Modulo? Credo che questa squadra sia fatta per il 4-3-3"

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “In questo momento credo che molte delle difficoltà del Napoli nascondo dalla condizione non ottimale di Allan e Koulibaly. In questo momento non bisogna essere eccessivamente pessimisti, si rischia di cadere in una depressione immotivata. Modulo? Continuo a pensare che questa squadra, sebbene manchi di un regista basso, sia fatta per giocare con il 4-3-3”.