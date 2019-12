CdS, Giordano non ha dubbi: "La squadra è ancora con Ancelotti"

“Non mi aspetto una grande partita, anzi mi aspetto una sfida fatta di tensione cerebrale perché è troppo importante per Napoli e per Udinese”. Parla così ai microfoni di Radio Marte la firma del Corriere dello Sport Antonio Giordano: “Sono convinto che la squadra sia ancora con Ancelotti. Credo che nessuno sia contento per come stanno andando le cose, ma la squadra mi sembra comunque vicina all’allenatore. Ci può essere qualche scontento perché gioca meno, ma è sempre successo in ogni squadra. Appartiene alle regole del gioco, non ci vedo nulla di clamoroso e nemmeno di rotto".