CdS, Giordano: "Possibile stop del Napoli di 7-10 giorni, ormai ci si allena anche a casa"

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “La Uefa con questo ritardo sembrava non rendersi conto che siamo dinanzi ad una crisi che non ha precedenti. Per fortuna si sono svegliati, oramai quello che è stato fatto va archiviato. Ora è stata presa la decisione giusta, non c’è nemmeno tempo di riflettere su quello che è stato fatto.

Ora pensiamo a starcene chiusi in casa, credo che il Napoli possa restare fermo tra i 7 ed i 10 giorni. Bisognerà comunque continuerà a tenersi in forma allenandosi anche dentro casa, ma al momento è difficile fare previsioni.