CdS, Giordano: "Questa è la repubblica del 'Pappone', danno sempre la colpa ad ADL"

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento del Napoli: “Qui viviamo nella Repubblica del ‘Pappone’, perché si vuole sempre addossare la colpa a De Laurentiis, che magari non sarà simpaticissimo, ma mi pare esercizio disinformativo. Sono stati i calciatori che sono andati via dal ritiro, non è stato lui a convincerli ad andare via. In presenza di un atto così forte, non ci sono altre soluzioni che di andare ad incidere sulla busta paga dei calciatori. Se la situazione in classifica fosse causata dalle multe, sarebbe ancora più grave.