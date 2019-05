CdS, Giordano: "Sembra scritto che Sarri debba andare alla Juve, su Agnelli a Baku..."

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte da Baku, dove si giocherà la finale di Europa League tra il Chelsea di Sarri e l'Arsenal: "Sarri si sta giocando la partita più importante della sua vita e un po' di nervosismo ci sta. Oltretutto, si trova in un momento molto importante della sua vita. Agnelli è qui a Baku, ma non significa nulla, certi dirigenti non vogliono mancare alle partite importanti. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di questa vicenda, ma l’epilogo sembra scritto: Sarri lascerà il Chelsea e andrà alla Juventus”.