CdS, Marolda: "Il Napoli si è preparato per rivincere lo Scudetto, non credo sia un miracolo..."

A Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il giornalista de Il Corriere Dello Sport, Francesco Marolda che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Qual'è il miracolo che potrebbe fare il Napoli in stagione? Io non credo che debba essere un miracolo, il Napoli si è preparato per bene per rivincere lo Scudetto e quest'anno con la Juve che si è indebolita in panchina e con l'Inter che ha alti e bassi, il Napoli, se sarà capace di ripetere la prestazione in Champions, avrà la possibilità di vincere lo scudetto.



Juve indebolita in panchina? Il 2-2 di ieri sera è figlio di una disposizione tattica sui calci piazzati così com'era a Napoli. Vedendo i gol subiti dalla squadra bianconera ieri sera mi è venuto in mente Sergio Ramos. Il voler continuare a portare queste idee deleterie avanti mi sembra un indebolimento".