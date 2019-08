CdS, Marolda: "Mercato eccellente! Finalmente sono passati da giovani a gente già rodata"

Francesco Marolda, giornalista de Il Corriere Dello Sport è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Juventus-Napoli alla seconda giornata perde molto in quanto all’esordio le due squadre non hanno entusiasmato. Mi aspetto una partita brutta decisa dalla prodezza di qualche grande giocatore.



Napoli versione Champions? Sì, potrebbe giocare Maksimovic con Koulibaly e Manolas, Mi auguro che il centrocampo non sia a due per non essere troppo scoperti in caso di ripartenze.



Mercato? C’è stata un inversione di tendenza notevole. Da giovani da rivendere si è passati alla ricerca di giocatori rodati, con uno score conosciuto. La campagna acquisti è stata eccellente. Sarebbe stato un mercato straordinario se ci fosse stato l’arrivo di Icardi".