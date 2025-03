Cds, Polverosi: "Conte ha ragione, mi è sembrata quasi una banalità"

Sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Chi vince? Se devo ragionare con il sentimento dico Napoli perché a Napoli mi legano tante cose, tra cui la famiglia. Se devo usare la testa allora diventa un po’ più problematico vedere il Napoli vincente perché l’Inter è molta più completa. Basti pensare che all’Inter mancano molti esterni ma ha così tanti giocatori che non è stata costretta a cambiare modulo.

Mentre al Napoli, non appena è mancato Neres, Conte ha dovuto cambiare modulo. Questo fa capire la differenza di spessore e profondità delle due rose. A me è sembrata un’assurdità la cessione di Kvara a gennaio, qualcosa si doveva fare, non può essere Okafor il sostituto del georgiano, si passa da un top ad un mini mini top. Anche l’Atalanta ha un organico superiore al Napoli, il reparto offensivo della squadra di Gasperini è pazzesco, Retegui e Lookman sono tra i migliori in Italia.

Dunque quando Conte dice: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario” ha completamente ragione. Mi sembra quasi una banalità per quanto è evidente che sia così. Lukaku? Ha beneficiato della presenza di Raspadori. La coppia mi ricorda un po’ Aguilera-Skuhravy del Genoa o Batistuta-Baiano, insomma il gigante, la belva, l’animale grosso e il furetto che gli gira intorno. La famosa spizzata e il guizzo dell’attaccante sgusciante”.