CdS, Salvione elogia gli azzurri: "Con il Salisburgo una gara quasi perfetta"

A Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione Ultim'ora, è intervenuto il giornalista de il Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Queste le sue parole: "La serata di ieri, è stata quasi perfetta. Il Napoli ha vinto su un campo difficilissimo dove nessuno vinceva da 70 partite. Insigne ha chiuso con quell'abbraccio, la fastidiosa querelle con Ancelotti e inoltre, Mertens ha superato il record di Maradona. Spero che il Napoli abbia raggiunto con la vittoria di ieri, maggiore consapevolezza. La gara con gli austriaci può essere un punto di svolta.



Record Mertens? Entro Natale il belga supererà anche Hamsik.



Campionato? In campionato, il Napoli ha bisogno di ritrovare continuità di risultati. Non è semplice stare dietro a Juve e Inter ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per provarci.



Juventus? Dybala in Champions, ha riaperto una partita che sembrava essersi messa su un binario sbagliato. Le giocate dei singoli fanno la differenza".