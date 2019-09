Cds, Vocalelli: "Dominio Juve di questi anni non deve intaccare i complimenti ad un Napoli ottimo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport, Alessandro Vocalelli: "Il Napoli è cresciuto tantissimo e questo è oggettivo. Ha raggiunto una continuità che è dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto, non si tratta di un picco ma di una continuità importante e due anni fa ha sfiorato il titolo con un campionato importantissimo ed il record di punti. Ha trovato però una squadra che negli anni ha fatto addirittura meglio, ma questo non deve intaccare il lavoro fatto. Il Napoli però non si accontenta, di fronte alla Juve alcuni si sono arresi e ridimensionato le spese, il Napoli ha provato a rinforzarsi e ci è riuscito con Manolas, Lozano, Elmas e intelligente come Llorente".