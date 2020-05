CdS, Zazzaroni: "Spadafora scavalcato dagli eventi. Faccio un appello ai tifosi organizzati..."

Ai microfoni della trasmissione 'Tutti Convocati' è intervenuto il direttore de il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che si è soffermato sul ritorno al calcio giocato: "Nessuno 3 settimane fa chiedeva a Spadafora una data, solo di accompagnare la Lega Serie A. Adesso è stato solo scavalcato dagli eventi, da un'opposizione forte e dalla Germania. Adesso ci sarà il protocollo gara, sarà contestato anche quello. Ieri ho festeggiato relativamente, anche se è stato un passo importante, finchè non vedo il fischio d'inizio di una partita di SerieA non ci credo. C'erano, ci sono, ci saranno colpi di coda"

L'APPELLO AI TIFOSI - "Ai tifosi organizzati dico che non si potrà entrare allo stadio per mesi e, se si ferma la ruota, nello stadio non ci ritroveremo nemmeno le squadre di calcio" Serie A"