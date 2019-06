Ceccarini: "Castagne resta all'Atalanta, il Napoli si fionda su un altro terzino"

Con la cessione di Mario Rui sempre più probabile, il Napoli dovrà sistemare la corsia mancina e acquistare un vice-Ghoulam. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, parla proprio delle manovre della corsia sinistra nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Anche il Napoli continua a lavorare. Per la fascia un nome da prendere in considerazione è Fares della Spal. L’Atalanta infatti non ha alcuna intenzione di privarsi Castagne".