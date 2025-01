Ceccarini: "Danilo è la scelta per la difesa, per me il via libera Juve arriverà"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, e in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, direttore di Tuttomercatoweb.com: "Lunedì si concretizzerà definitivamente lo scambio Caprile-Scuffet. Non so se arriverà l'ufficialità, ma l'operazione dovrebbe essere completata lunedì. Scuffet si trasferisce in prestito secco, Caprile in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Meret? La distanza tra le parti per il rinnovo è stata colmata, è in dirittura d'arrivo. Sarà un prolungamento fino al 2026, con opzione per il 2027".

La situazione in difesa? "La scelta del Napoli è Danilo, ma serve il via libera della Juventus. Se poi per motivo X o Y non arriva il via libera della Juventus si vedrà altrove. La Juventus magari potrebbe pensare di mandare Danilo altrove, anche perché sta cercando un difensore. Io credo che alla fine possa arrivare questo via libera, sarebbe la cosa più normale che ci possa essere. A oggi per me il Napoli prenderà Danilo, poi se nei prossimi giorni non arriverà il via libera si passeranno al vaglio gli altri nomi".