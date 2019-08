Ceccarini: "Ferragosto snodo cruciale per James, l'Atletico ormai s'è defilato"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha rivelato le ultime circa James Rodriguez nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La tattica del Napoli su James è quella dell'attesa. L'ipotesi azzurra è l'unica concreta per il colombiano, l'Atletico Madrid s'è defilato. Siamo arrivati al momento cruciale, quello di Ferragosto, nel quale verrà presa una decisione. Il Real Madrid potrebbe anche tenerlo in rosa fino a gennaio, ma non penso che lo farà per la tranquillità dello spogliatoio e per il bene di tutti, giocatore compreso. Resta la volontà di James e del Napoli, bisogna trovare solo l'accordo finale sul prestito con diritto di riscatto. Va limato qualcosa sul riscatto, ma il Real può aprire a questa formula".