Ceccarini: "Fiducia per Pépé, che colpo! E può ancora arrivare anche James"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, si è soffermato sulle manovre azzurre nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Il colpo lo sta facendo il Napoli con Pépé. Operazione da 80 milioni di euro, 50 più Ounas. C’è distanza sulle commissioni e sull’ingaggio ma Giuntoli continua a trattare con fiducia. Il Napoli non si ferma qui. L’altro grande obiettivo resta James. Il colombiano ha scelto la maglia azzurra e il progetto tattico di Ancelotti, ancora però non c’è stato alcun via libera dal Real. Lunedì James rientrerà a Madrid dopo il periodo di vacanza post Coppa America, ma ha già la valigia pronta. De Laurentiis punta al prestito con diritto di riscatto, l’affare è ancora possibile".