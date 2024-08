Ceccarini: "Forse Lukaku arriverà subito senza aspettare Osimhen"

vedi letture

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per gli ultimi movimenti del club azzurro: "Osimhen? Più passa il tempo e più la situazione diventa complicata. Parliamo di un grande attaccante. Oggi la scelta è Lukaku e non escludo che si vada subito su di lui prima di cedere Osimhen. Il Napoli deve risolvere questo nodo subito per capire qual è la soluzione migliore per tutti. Osimhen non ha l'offerta giusta ma il Napoli vuole subito Lukaku. Il Psg continuerà a essere un'ipotesi per il nigeriano. Credo che alla fine si possa trovare la soluzione giusta".