Ceccarini: “In questo mese di gennaio il Napoli ha lavorato in vista dell'estate"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli in questo mese di gennaio ha lavorato molto in vista del mercato estivo, a cominciare da Mathias Olivera, per il quale il club azzurro è parecchio avanti: c'è la volontà di definirlo il prima possibile, il Napoli è molto avanti".