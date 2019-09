Ceccarini: "Milik, Zielinski e Maksimovic rinnoveranno! Mertens-Callejon? La proposta del Napoli..."

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, si è soffermato sui rinnovi del Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha proposto a Mertens e Callejon di allungare il contratto di due anni, fino al 2022. La proposta è stata avanzata, presentata, ma non sono arrivate ancora risposte. I due stanno valutando cosa fare. Il Napoli ha fatto il suo, Callejon e Mertens vogliono ancora aspettare un po' per capire anche altre situazioni. Per questo il discorso per ora è in una fase di stallo. Milik? Lui, Zielinski e Maksimovic rinnoveranno, ne sono convinti. A ottobre o anche un po' più in là, ma le sensazioni sono positive".