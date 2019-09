Ceccarini: "Napoli cresciuto nella mentalità grazie ad Ancelotti. Un atteggiamento che fa ben sperare..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini elogia il Napoli per la vittoria sul Liverpool: "Battere i campioni d’Europa non è cosa da tutti i giorni. Era successo anche l’anno scorso, sempre nella fase a gironi, ma stavolta il Napoli ha dato una sensazione diversa contro il Liverpool. Una crescita nella mentalità, grazie anche al lavoro di Ancelotti, un atteggiamento da grande squadra, che fa ben sperare. Ha colpito a 10 minuti dalla fine ma soprattuto ha raddoppiato nel recupero, in un’azione di pressing nell’area avversaria. E questo fa capire tutto".