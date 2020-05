Ceccarini: "Per il centrocampo il Napoli pensa anche a Veretout. Su Osimhen e Azmoun..."

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW, ha dato gli ultimi aggiornamenti di mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen, Azmoun e qualche altro nome a sorpresa. Sono questi gli obiettivi per l'attacco, ma le carte del Napoli non sono state ancora tutte scoperte. Secondo me c'è qualcosa che non sappiamo, un profilo nuovo rispetto agli altri due. Questi due nomi sono validi, ma mi aspetto qualche sorpresa. Centrocampo? Tra gli obiettivi inserirei anche Veretout, perché il Napoli ci ha lavorato tanto la scorsa estate".