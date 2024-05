Ceccarini: "Per l'attacco io baderei a questo nome, è il più pronto di tutti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: “Conte-Napoli è ormai tutto pronto, si stanno definendo i diritti di immagine e poi sarà in dirittura d’arrivo. Per l’annuncio bisogna attendere. È la risposta di De Laurentiis all’annata balorda, con l’arrivo di un allenatore top in un momento così complicato. Conte vuole vincere subito e rilanciare la rosa attuale. Il Napoli di quest’anno è comunque molto vicino a quello dello Scudetto, quindi la squadra non avrà grossi problemi a rinforzarsi. La base è già ottima.

Kvara e Di Lorenzo? Conte li ha dichiarati entrambi incedibili, gestirà in prima persona entrambe le situazioni. Il PSG sta pressando il georgiano, ma il Napoli è pronto a rinnovargli il contratto. Conte si assicurerà che sia Kvara che Di Lorenzo abbiano la testa dentro il progetto. Già partirà Osimhen, quindi la vedo difficile che vada via anche Kvara. L’erede di Osimhen? Io baderei a Lukaku, perché è un pupillo di Conte ed è quello che dà più garanzie rispetto ai nomi fatti. Conte darà la sua ultima parola, prima di avviare il pressing di mercato”.