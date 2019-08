Ceccarini su James: "Non ci sono altre soluzioni oltre al Napoli, serve un gesto dal club azzurro..."

Queste le ultime di mercato in casa Napoli, riportate dal giornalista Niccolò Ceccarini ai microfoni di Tmw Radio: "Da alcune idee di mercato che veleggiano nel golfo di Napoli, riesco a percepire che il Napoli è sempre pronto a fare questa operazione. Il nodo vero è che in questo momento James va al Napoli o va al Napoli, non vedo soluzioni diverse. La variabile che può far saltare il banco è Florentino Perez, lui vuole un gesto dal Napoli. Può anche abbassare la cifra del riscatto, però non mi sembra intenzionato a fare il prestito secco con diritto di riscatto, ci vuole un gesto da parte del Napoli, serve un prestito oneroso e non secco".