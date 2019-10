Ceccarini: "Tre azzurri rinnoveranno entro Natale. Callejon-Mertens? L'offerta del Napoli c'è"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, s'è soffermato sui rinnovi in casa Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik e Zielinski entro Natale rinnoveranno, queste sono le mie notizie. Per entrambi è prevista una clausola da oltre 100 milioni di euro. Il terzo rinnovo certo è quello di Maksimovic, per il quale è tutto fatto. Poi ci sono gli altri discorsi. Callejon-Mertens? Giuntoli ha un gran rapporto con entrambi i giocatori, gli ha espresso le volontà della società. Per ciò che ho capito io, si tratta di un'offerta alle stesse cifre per altri due anni. In sostanza non c'è la risposta. Non vuol dire che non rinnoveranno, ci sta che ci pensino all'anno nuovo".