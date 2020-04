Ceccarini: "Zielinski e Maksimovic rinnoveranno. Fabian? Serve offerta fuori mercato"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato TMW Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per mettere a punto questo rinnovo di Zielinski ci sono voluti tanti mesi. Il Napoli è fiducioso, così come lo è per Maksimovic. Questi due rinnovi ci saranno. Mertens? L'Inter resta interessata, ma sono ancora ottimista circa il prolungamento. Fabian? Deve arrivare un'offerta proprio fuori mercato, talmente tanti soldi da far dire al Napoli che non si può rinunciare. Ma visti i tempi, secondo me Fabian resterà".