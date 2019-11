Cecchi controcorrente: "Ibra giocatore da Bologna o Fiorentina. Milan? Serve altro..."

Il giornalista, Stefano Cecchi è intervenuto nella trasmissione "Microfono Aperto" di Radio Sportiva in merito alla questione Zlatan Ibrahimovic e sulle vicende di casa Milan: "Ibra? In questo momento può essere un giocatore da Bologna o Fiorentina, dove per sei mesi regala una ventata di follia. Al Milan serve altro, Zlatan non è il nome giusto per ripartire

Milan? Manca un giocatore di carisma al quale dare il pallone nei momenti di difficoltà. Quando sei il Milan le scommesse valgono fino ad un certo punto. In questo momento ha due terzi del centrocampo dell'Empoli retrocesso... I tifosi rossoneri si aspettano altro data la storia del club. Con Pioli non è una squadra di sbando, ma manca carisma".