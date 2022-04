Cecchi Gori: “Fiorentina? La vedo male contro il Napoli del mio amico De Laurentiis"

"Vediamo domani, contro il mio amico Aurelio (ndr: De Laurentiis), che ha costruito un Napoli forte negli ultimi anni, la vedo male".

In visita oggi a Firenze, l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Tuttomercatoweb.com: "La Fiorentina sta andando bene, anche se questo è il suo standard. Non so se l'Europa sia possibile, la vedo difficile. Vediamo domani, contro il mio amico Aurelio (ndr: De Laurentiis), che ha costruito un Napoli forte negli ultimi anni, la vedo male".

Lotta scudetto: fa il tifo per il Milan di Pioli (suo ex giocatore)?

"Ho tanto affetto per Stefano Pioli anche perché è una persona gradevole. Ma sportivamente ce l'ho ancora col Milan per quello Scudetto che ci hanno tolto uno Scudetto che ancora è una ferita nel mio cuore. Io dico quindi Inter, anche se ho affetto anche per De Laurentiis".