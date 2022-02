Ceferin: "Ancora scioccato di come certe persone abbiano voluto uccidere il calcio"

Dopo qualche settimana di apparente tregua, attraverso un'intervista concessa a Le Journal du Dimanche, oggi ripresa dal Corriere dello Sport, Alksander Ceferin ritorna sul rapporto con Andrea Agnelli. "Sono state 48 ore stressanti. A causa del mio rapporto con Agnelli, ancora più intenso; oggi non esiste più" ha detto il dirigente sloveno con evidente riferimento al caso Superlega, poi ancora: "Sono ancora scioccato dal fatto che persone che sono state nel calcio per anni siano pronte ad ucciderlo da un giorno all’altro per i loro interessi".