Cena di Natale, Sannino racconta: "C’è stato un bellissimo momento con tutte le donne"

“Sono molto contento di aver partecipato alla cena del Napoli ieri sera, soprattutto - ha ammesso il cantante Andrea Sannino a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' – perché sono un grande tifoso. C'erano tutti, ognuno accompagnato dalla moglie o dalla sua dolce metà...

C’è stato un bellissimo momento, quando sul palco sono salite tutte le donne del Calcio Napoli, coloro che, spesso e volentieri, restano dietro le quinte a supportare i giocatori: ieri abbiamo avuto il piacere di ammirarle. Tra le 22.30 e le 23 hanno dato il via libera ai giocatori del Napoli affinché tornassero a casa, perché stamattina avevano allenamento: nella loro testa, come in quella di Conte e della società, c’è solo il campo, la voglia di non mollare un centimetro. A tavola, invece, si commentava il risultato dell’Inter contro la Lazio. Olivera, Marin o Jesus: chi mi aspetto al posto dell'infortunato

Buongiorno? Per natura tecnica, direi Jesus: è più abituato a giocare e a farlo centrale titolare. Credo che la scelta si proietti su di lui, a meno che non si adatti qualcun altro in quel ruolo”.