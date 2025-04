Cena Napoli, il comico Bruno: "Altro che musi lunghi, ho visto una squadra molto affiatata"

“È stato bello trascorrere la serata con il Napoli, ringrazio il vice-presidente per aver permesso a me e a tanti colleghi di Made in Sud di animare una serata così speciale. Noi siamo sempre stati al fianco della squadra, anche in tempi non sospetti. Posso dire - ha detto il comico Mariano Bruno, che ieri ha partecipato alla cena del Napoli, a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - che ho visto una squadra molto affiatata, non c’era nessun muso lungo! Ho sentito parlare nelle scorse settimane della presunta presenza di musi lunghi, invece la squadra è compatta, unita, coesa.

Che vi devo dire, io preparo la bandiera! Scudetto? Non se ne è parlato, è una parola che non si può pronunciare! Dobbiamo lottare anche fuori dal campo”.