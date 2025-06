Trevisani esalta Pio Esposito: "È un incrocio tra Luca Toni e Dzeko"

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, tra i vari temi ha parlato anche del giovane attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito. Trevisani si è sbilanciato con un paragone molto forte, di seguito le sue dichiarazioni: “Ho sentito tanti paragoni su Pio Esposito. Ho sentito dire Benzema, Toni, Dzeko… Secondo me è un incrocio tra Toni e Dzeko. Dai piedi meno buoni di Dzeko, ma ha quella presenza fisica molto importante e ha una testa molto importante. Per un ragazzo di 19 anni non è scontato. Commenterò Inter-Fluminense e sono molto curioso di vederlo dal vivo”.

