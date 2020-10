Centrocampo a due o a tre? Bakayoko: "Per me è uguale, decide Gattuso"

Il Napoli lavora da tempo al 4-2-3-1, ma il 4-3-3 resta il primo amore di Rino Gattuso e anche degli azzurri stessi. Allora quale modulo vedremo più spesso questa stagione? Tiemoué Bakayoko, l'ultimo arrivato a Castel Volturno, non è l'ago della bilancia, dal momento che non ha una preferenza: "Per me è uguale. Darò tutta la mia disponibilità a giocare come vuole il mister", le sue parole durante l'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.